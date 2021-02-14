مع استمرار ارتفاع الإصابات..السعودية تقرر مد الإجراءات الاحترازية 20 يوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا، بداية من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، وذلك بعد فرضها منذ عشرة أيام، ليكون الإجمالي 30 يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، أن الإجراءات الاحترازية تشمل الآتي:

اجراءات احترازية بالسعودية لمواجهة كورونا

1. لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصًا.

2. إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

3. إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

4. تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ونوَّهت السلطات إلى أهمية التزام الجميع بتلك الإجراءات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وكانت المملكة علّقت دخول القادمين من 20 دولة باستثناء السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وأسرهم، بالإضافة إلى إيقاف كافة المناسبات والحفلات لمدة شهر في البلاد.

كورونا في السعودية

وفي نفس السياق كشفت المملكة العربية السعودية في اخر احصائية لها عن تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصبح الإجمالي 372410 حالة منذ بدء انتشار الجائحة، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6428 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 356 حالات شفاء.