ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز السيتي

ارتفع نقاط بعض من الفرق في ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بسبب فوزهم أمس وتراجع بعض من الفريق بسبب الخسارة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالأتي:

في صداراة الدوري فريق مانشسترسيتي برصيد 53 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق، وذلك بعد الفوز أمس علي فريق توتنهام بنتيجة 3/0.

بينما المركز الثاني فريق ليسترسيتي ويملك في رصيده 46 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق، وذلك بعد الفوز أمس علي فريق ليفربول بنتيجة 3/1، والتي شهدت أنهيار فريق الريدز بعدما افتتح نجمنا الدولي محمد صلاح التسجيل في اللقاء.

المركز الثالث مانشستريونايتد والذي يحتل 45 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

بينما في المركز الرابع ليفربول برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق، وتجمد رصيد الفريق بسبب خساراته أمس أمام فريق ليستر سيتي.

تشيلسي يحتل المركز الخامس برصيد39 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

وست هام يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق إيفريتون المركز السابع برصيد 37 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن برصيد 36 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق .

بينما يحتل فريق توتنهام المركز التاسع برصيد 36 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق ليدز يونايتد المركز العاشر برصيد 32 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.

بينما في المراكز الأخير يأتي كل من:

فريق نيوكسال يونايتد المركز ال17 برصيد 25 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

بينما فريق فولهام يحتل المركز ال18 برصيد 15 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق وست بروميتش المركز ال19 برصيد 12 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

بينما يحتل فريق شيفليد يونايتد المركز الاخير برصيد 11 نقطة من أصل 23 مباراو خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري تقام اليوم مباراة بين أرسنال وفريق ليدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الأسبوع الرابع والعشرون.

وفريق ويست بروميتش أمام فريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون.

وفريق إيفريتون أمام فريق فولهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وفريق ساوثهامبتون أمام فريق وولفرهامبتون زالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

