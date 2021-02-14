اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، بأن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم الأحد وحتى الثانية عشر مساءا هى: - أبو قير "أمام المدينة الشبابية". - طوسون "شارع 8 من شارع 16". - خورشيد " عزبة البكاتوشى – عزبة العكارى- شارع ملك أحمد". - جناكليس" شارع محمد حسن – شارع إسحاق". - المندرة "مساكن طلعت مصطفى خلف مدينة الخراط". - الإبراهيمية "النجدة - شارع المنارة – دار المناسبات – وابور المياه". - محرم بك "21 شارع جعفر مع كاظم – شارع الرصافة". - الحمام "السلام 1 و2".

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