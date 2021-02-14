الزراعة: اعتماد 17 مليون جنيه لتطوير 15 مركزا لتجميع الألبان

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، إن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربيى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الألبان إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.
وأكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية، والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.
من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.
ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكترونى مع القطاع على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).
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