اليوم.. مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد ١٤ فبراير، ٥٠ رحلة جوية بمعدل ٣٥ رحلة دولية إلى كل من ندچمينا، كازابلانكا، لاجوس، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، إسطنبول، ميلانو، أمستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا.

وتتضمن الرحلات ١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و٣ رحلات شحن جوى.

وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٩٧١ راكبا.