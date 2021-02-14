لنقل 3971 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 50 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الأحد، 50 رحلة جوية تنقل على متنها 3971 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 50 رحله جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من ندچمينا، كازابلانكا، لاجوس، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، ميلانو، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3971 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.