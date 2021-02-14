مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بـ عيد الحب.. وتعلن طرح تخفيضات 50% على رحلاتها

احتفلت مصر للطيران بعيد الحب مع عملائها المسافرين اليوم، الأحد 14 فبراير، من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك من منطلق حرص الناقل الوطني مصر للطيران، على مشاركة عملائها في مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

وقدم فريق العمل بمصر للطيران الهدايا التذكارية وكروت التهنئة للمسافرين وسط التزام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر وعلى متن الطائرات.

وأعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 50% على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 40 نقطة حاليا حول العالم في ظل جائحة كورونا للمسافرين أيام 14 و15 و16 فبراير، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال شهر فبراير تحت شعار Spread the Love.

في السياق نفسه، أعلن قطاع السياحة بمصر للطيران الكرنك عن طرح باقات خاصة شاملة الاقامة والطيران للسفر إلى عدد من الوجهات الداخلية والخارجية بهذه المناسبة.