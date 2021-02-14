جذبت احداث مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة الأولى انتباه الملايين من جماهير الوطن العربي، والذي تقوم بطولته النجمة هنا الزاهد في أول بطولة درامية، مما جعله يتصدر محرك البحث جوجل في مصر.إقرأ أيضًا: تعرف على مواعيد مسلسل فى بيتنا روبوت وتوقيت الاعادة





وظهرت هنا الزاهد في الحلقة الأولى من مسلسل حلوة الدنيا سكر، والتي تحمل عنوان حكاية "ساندي كراش" في شخصية "ساندي" فتاة خجولة جدًا تعمل في السيرك، وتحمل بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع المجتمع عامة والرجال خاصة.

القبض على هنا الزاهد في أول حلقة من حلوة الدنيا سكر

وتتعرض في الحلقة الأولى لحادث تخطي سيارتها لأحد الأكمنة نتيجة توترها عقب سماعها لصوت جدها المتوفي "الذي يلعبه بيومي فؤاد"، في السيارة أثناء قيادتها ليؤكد لها أنه روحه، ويتشاجر معها الضباط ويرحلها على قسك الشرطة، وهناك تقع بمواقف كوميدية كثيرة.



ويشارك في بطولة الحكاية الأولى عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، وبيومي فؤاد، وغيرهم من النجوم.



مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر

يُعرض مسلسل حلوة الدنيا سكر على قناة DMC العامة في تمام الثامنة مساءًا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة "DMC دراما" للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساءًا، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية والنصف ظهرًا ، كما يتواجد المسلسل كاملا وبدون إعلانات على منصة Watch It .

أبطال وصناع مسلسل حلوة الدنيا سكر

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات وتقدم فيهم الفنانة هنا الزاهد شخصيات مختلفة، ويشارك في كل حكاية بطل مختلف ومن بين المشاركين في حلقات المسلسل كلا من:" محمد الكيلاني ومحمود عبد المغني ومحمد الشرنوبي ومحمد عادل، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي".

والمسلسل من فكرة الكاتب يسري الفخراني، وإخراج العمل لخالد الحلفاوي والعمل من إنتاج كريم أبو زكري وسينرجي للمنتج تامر مرسي.