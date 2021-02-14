مصطفي محمد أساسيا.. موعد مباراة جالطة سراي وقاسم باشا والقنوات الناقلة

يخوض جالطة سراي الذي يلعب ضمن صفوفه المصري الدولي مصطفي محمد، مباراة هامة أمام نظيره قاسم باشا في إطار منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام السادسة من مساء اليوم، الأحد، علي ملعب تورك تيليكوم آرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري التركي الممتاز.

ومن المتوقع أن يشارك مصطفي محمد، لاعب الزمالك السابق ومهاجم المنتخب المصري ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم، بعد التألق الكبيرللأعب في الفترة الأخيرة.

تشكيل جالطة سراي

ويدخل جالطة سراي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: ساركي، ماركاو، دونك، لينس.

الوسط: أونيكورو، توران، بلهندة، تايلان، كيلينتش.

الهجوم: مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وقاسم باشا التركي

أعلنت قناة بين سبورتس الفرنسية hd3، Astra 1B-1H + 2C، تردد 11856، رأسي، معدل ترميز 29700.

كما أكدت قناة بين سبورتس الفرنسية السابعة hd max، Astra 1B-1H + 2C، تردد 12670، رأسي، معدل ترميز 22000.

ترتيب جالطة سراي

ويحتل جالطة سراي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة من 23 مباراة خاضهم رفاق مصطفي محمد، وسجل مهاجمي الفريق التركي 47 هدفا، بينما تلقى شباك الفريق 16هدف.

بينما يحتل قاسم باشا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة من أصل 23 مباراة خاهها رفاق محمود حسن تريزيجية سابقا، سجل مهاجمي قاسم باشا 24 ، وتلقت شباكه 36 هدفا.

ونال مصطفي محمد الإعجاب من وسائل الإعلام التركية خلال الفترة الأخيرة بعد تألق مهاجم المنتخب المصري الشاب مع جالطة سراي.

وأعربت صحيفة "Tum Spor" عن إشادتها بمصطفى محمد ، قائلة: "مصطفى محمد يتفوق على جميع خصومه في الكرات الهوائية وفي المواجهات الثنائية، بالإضافة إلى أنه سجل هدفًا رائعًا بتسديدة صعبة على الحارس".

أما صحيفة "صباح" التركية فكتبت: "مصطفى محمد الوافد الجديد في أول ديربي وثاني مباراة له تمكن من التسجيل، وبطريقة رائعة كتب اسمه في تاريخ ديربي تركيا".

وأضافت الصحيفة: "مصطفى سجل الهدف الثاني خلال شوطه الثالث فقط مع الفريق، أصبح الأمر سهلًا الآن على اللاعب المصري".

وقال موقع "Webaslan.com" التركي في مدح مصطفي محمد: "مهاجم الفريق الجديد مصطفى محمد يتفوق في كل الكرات الطويلة، لاعب جيد ويكسر حاجز الخوف مبكرًا، ويسجل هدفًا بفوز ثمين في الديربي".