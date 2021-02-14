تعليق صادم من "شوبير" على الزمالك.. ماذا قال ؟

علق الإعلامي أحمد شوبير، عن مباراتي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن تعادل الزمالك ومولودية الجزائر مفاجأة كبيرة.



وقال شوبير عبر برنامجة الإذاعي أون سبورت إف ام: " أن تعادل فريق الزمالك مع فريق مولودية الجزائري مفاجأة وغير متوقعة لأن الزمالك كعبه عالي على جميع الأندية الجزائرية"، مضيفًا: "مجموعة الزمالك في قمة الصعوبة".

وتابع حديثة قائلاً: "لاعبو الزمالك لم يقصروا أمام فريق مولودية الجزائر، عملوا كل اللي عليهم لكن في النهاية لم يستطيعوا التسجيل في اللقاء"، موضحاً أن الزمالك تعادل مع المولودية رغم إنه كعبه عالي أمام الأندية الجزائرية.



إستكمل حديثة: الأهلي حظه جيد لأن مباراته الأولى في دوري أبطال إفريقيا ستكون في القاهرة، مضيفًا: "المشكلة في مجموعة المارد الأحمرهو فريق سيمبا الذي ظهر بقوة في أولي مباراته في بطولة إفريقيا ".

وأختم شوبير حديثة: "الدنيا مقلوبة في بطولة إفريقيا منذ أنطلاق المسابقة".ومن ناحيه أخري إنتصر فريق الترجي التونسي علي تونجيث السنغالي والتي أنتهت بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعت بينهما أمس علي ملعب رادس فى الجولة الاولي من دور المجموعات، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا . إستكمل حديثة: الأهلي حظه جيد لأن مباراته الأولى في دوري أبطال إفريقيا ستكون في القاهرة، مضيفًا: "المشكلة في مجموعة المارد الأحمرهو فريق سيمبا الذي ظهر بقوة في أولي مباراته في بطولة إفريقيا ".وأختم شوبير حديثة: "الدنيا مقلوبة في بطولة إفريقيا منذ أنطلاق المسابقة".ومن ناحيه أخري إنتصر فريق الترجي التونسي علي تونجيث السنغالي والتي أنتهت بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعت بينهما أمس علي ملعب رادس فى الجولة الاولي من دور المجموعات، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا . وأفتتح جيبريل سيلا، لاعب تونجيث السنغالي، أهداف المباراة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي، من ركلة جزاء في نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول. وأستطاع باسيت أبدول خالد، من إحراز الهدف الثاني للترجي التونسي فى الدقيقة 77 . ولم يستطيع الزمالك أول أمس فى إولي مبارياته الافريقية امام مولودية الجزائر تخطي المباراة والفوز حيث أنتهت المباراة بالتعادل السلبي التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ترتيب مجموعة الزمالك بدوري الأبطال وجاء ترتيب المجموعة الرابعه كالاتي :

1- الترجي التونسي 3 نقاط .

2- مولودية الجزائر نقطة وحيدة .

3- الزمالك نقطة وحيدة .

4- تونجيث السنغالي دون نقاط . وجاء ترتيب المجموعة الرابعه كالاتي :1- الترجي التونسي 3 نقاط .2- مولودية الجزائر نقطة وحيدة .3- الزمالك نقطة وحيدة .4- تونجيث السنغالي دون نقاط .



ويلعب الأهلي مساء الثلاثاء القادم أولي مباريات بعد العودة من كأس العالم للأندية، ويستضيف المريخ السوداني علي ملعب القاهرة الدولي.

