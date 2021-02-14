المستشار حنفى جبالى عن المقر الجديد لمجلس النواب: إعجاز يفخر به كل مصري

قال رئيس مجلس النواب، حنفى جبالى، تعليقًا على زيارته إلى مقر البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية:"شرفت بالأمس بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر، وحُلمها للعبور إلى المستقبل، للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد.

رئيس مجلس النواب: ما رأيته تعجز الكلمات عن وصفه

وتابع فى نص كلمته، وما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصري، سواء ما تم في المبنى الرئيسيلمجلس النواب والذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتي تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة.

رئيس النواب: العمل متواصل هناك ليل نهار

وأضاف رئيس مجلس النواب، وقد علمت أن العمل متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضي من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

والشكر كل الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

والشكر موصول للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم، والشكر موصول أيضاً لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق.