استقبل ديديه دروجبا أسطورة كرة القدم الإيفوارية والهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار، بعثة فريق نادي بيراميدز المتواجدة حاليا في مدينة أبيدجان العاصمة، إستعدادا لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .
واطمأن الأسطورة الإيفوارية من المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في كوت ديفوار، على الفريق ورحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوار وما إذا كان الفريق يحتاج لأي شيء خلال وجوده في أبيدجان، وموضحا سعادته البالغة بوجود بعثة بيراميدز في كوت ديفوار، مؤكدا حرصه على متابعة المباراة.
يأتي ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الأسطورة دروجبا بالمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.
يذكر أن بيراميدز لعب اخر مواجهاته في الدوري المصري أمام طلائع الجيش، وأنتهت بنتيجه إيجابيه للفريقين بهدف نظيف لكل منهما، أحرزه ديجو رولان في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ويتواجد فى المركز الخامس بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكهم 12، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السر الحقيقي وراء ظهور دروجبا مع فريق بيراميدز !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.