البرلمان يوافق على قرار وزير الإعلام بتأجيل مناقشة الرفض النيابي لبرنامجه

أسامة هيكل - أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد في بيان الوزير الذي ألقاه أمام المجلس.
هيكل يطالب بالتأجيل
وجاء طلب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.
وأكد رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسات المقبلة.
وكانت قد أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، رفضها بيان وزارة الدولة للإعلام المعروض على المجلس.
هذا وتستأنف اللجان النوعية بالبرلمان اليوم، اجتماعاتها لمناقشة أبرز الملفات والبيانات التى طرحها الوزراء خلال الجلسات العامة.
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