الحكومة: لا صحة لإطلاق رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض جروبات تطبيق "واتس آب"، من رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، عارٍ تماما من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أى روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً. وأوضحت أن مبلغ الـ 500 جنيه الذى يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع. وفى سياق متصل، تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن؛ مما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفى مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة.

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