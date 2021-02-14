البرلمان يوافق مبدئيا على لائحة الشيوخ

جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزاما دستورياً، لاسيما وعودة الغرفة الثانية ضمن التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى إبريل 2019، وبالتالى فمن غير المتصور أن يتم رفض إصدارها من حيث المبدأ.
وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، أنه من هذا المنطلق سوف يمنح الكلمة لعدد محدد جدا من النواب من حيث المبدأ، ثم ينتقل إلى مناقشة مشروع اللائحة للمناقشة.
وتابع رئيس مجلس النواب، أنه سيسمح بالحديث فى المواد للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل موعد الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، داعيا أياهم إلى عدم رفع الإيدى لطلب الحديث لاسيما وأن السماح بالكلمة قاصر لمن سبق وتقدم بتعديلات.
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