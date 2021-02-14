مدبولى لـ رئيس CTP: نرحب بالاستثمار فى مصر ومستعدون للشراكة

جدة - نرمين السيد - أعلن ريمون فوس، الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة "CTP" المتخصصة فى إقامة مجمعات الأعمال، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد فى مصر تقدر بـ300-600 مليون دولار خلال 5 سنوات، عبر إقامة مجمعَى أعمال فى القاهرة على مساحة 2 مليون م2 لكل منهما، توفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.





جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسؤولى الشركة.

وأضاف الرئيس التنفيذى للشركة أن فكرة مجمعات الأعمال تقوم على إقامة مبان عالية الجودة، وهى مجمعات CTP للأعمال، من خلال الاستفادة من خبرتها على مدار 22 عاما، فى أوروبا، فى مجال الصناعة والتطوير اللوجستى.

وتابع: " أن الشركة تضخ استثمارا طويل الأجل من خلال تملك الأراضى لإقامة مبان صناعية عليها، ما يسهم فى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العديد من فرص العمل، حيث تمتلك الشركة أكثر من 6.3 مليون م2 في أكثر من 100 موقع، ويعمل معها أكثر من 700 عميل من كبرى الشركات العالمية، يمثلون مختلف الصناعات".

ويضم المشروع الذى تطلب الشركة إقامته فى مصر المركز اللوجستى الرئيسى للمدينة، ومراكز بحثية ومراكز اختبارات، ومناطق لريادة الأعمال، ومنطقة للأعمال الصغيرة والصناعات الخفيفة، ومخازن ضخمة للأنشطة اللوجستية والتوصيل.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على الخبرات التى تمتلكها الشركة، والتى اكتسبتها من سنوات العمل الطويلة فى أوروبا، مبدياً ترحيب الحكومة المصرية بسعى الشركة للاستثمار فى مصر، ونقل خبرتها فى مجال إقامة وإدارة مجمعات الأعمال.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام الهيئة العامة للاستثمار باستكمال المناقشات مع الشركة لدراسة أنسب نموذج عمل لتنفيذ المشروع، بما فيها مقترح الشراكة مع الحكومة، وعرض ما يتم الاتفاق عليه مع الشركة.