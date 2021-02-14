البرلمان يرفض مقترح مصطفى بكرى بتعريف الشيوخ بأنه مجلس نيابى

جدة - نرمين السيد - ووافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون، وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، وسبق ذلك الموافقة على مادتى الإصدار.

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