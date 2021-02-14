تنسيقية شباب الأحزاب تناقش دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول

جدة - نرمين السيد - يحضر المائدة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى.

ويشارك فى المائدة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمير، الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى، عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

ومن المقرر أن يدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.