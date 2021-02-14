رئيس النواب: السيسى راعى التنمية وأمل مصر لبناء دولة مدنية حديثة

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم: ما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصرى، سواء ما تم فى المبنى الرئيسىي لمجلس النواب والذى يضم القاعة الرئيسية التى تستوعب 1.000 عضو، أو المبانى الخدمية التى روعى فيها استيعابها لمستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتى تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة.

وأشار إلى أن العمل متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضى من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، راعى التنمية، الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كى نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

كما وجه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم.

وتوجه بالشكر لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدموه من جهد فى سبيل إنجاز هذا الصرح المصرى العملاق.