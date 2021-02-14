دورة تدريبية لتنمية قدرات قيادات وزارة التنمية المحلية فى مجال التحول الرقمى...

فى إطار دعم وزارة التنمية المحلية لبناء قدرات القيادات فى مجال التحول الرقمى.. نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لقيادات الوزارة فى مجال التحول الرقمى وتصميم بيئة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية بالجهاز الإدارى للدولة قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع شركة " سمبل واى " وهى الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمى للحكومة المصرية وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية الجديدة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن و بجودة أعلى وفي وقت أقل.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على أهمية ملف التحول الرقمي وتصميم بيئة الاعمال للإرتقاء بمنظومة العمل والخدمات خاصة وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» ، مؤكداً أن هدف الوزارة دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة فى إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي.

وفى السياق ذاته .. أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن اهتمام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات لتنمية المهارات الإدارية والعلمية وخاصة مجالات التحول الرقمى لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين ، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية " و الشئون القانونية و كيفية التعامل مع الجمهور و معايير الجودة الشاملة و كيفية محاربة الفساد وتنمية المهارات الإدارية وكيفية التواصل مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.