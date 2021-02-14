تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الإثنين، مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

المشاركين من أعضاء التنسيقية

ويشارك في المائدة، النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمير الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.

ومن المقرر أن يدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كانت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قد اطلقت العديد من المبادرات،منها مبادرة "أبطالنا رموز العملة الوطنية" تقديرا للدور والجهد الذى قدمه اعضاء الفرق الطبية، فى مواجهة تفشى فيروس كرونا، إضافة إلى مبادرة " كلمتين فى السياسة وتهدف إلى تتوعية المواطنين بالمفاهيم السياسية الصحيحة.