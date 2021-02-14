النائب عمرو هندى: تطوير المناطق التاريخية و مبادرة حياة كريمة انجاز كبير للقيادة السياسية

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى تشهد انجاز حقيقى على أرض الواقع، هناك حراك حقيقي على الأرض فى مختلف المحافظات وعلى صعيد جميع المناطق الخطرة التي كانت تمثل خطورة مباشرة على قاطنيها، والآن تحولت هذه المناطق من تجمعات عشوائية خطيرة إلى مساكن حضارية وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة التى تعد من أعظم المبادرات على مر التاريخ المعاصر، فلا يوجد دولة فى العالم تقوم بحجم الانجازات فى هذا الملف مثل الدولة المصرية.

تطوير المناطق السكنية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمر لم يقتصر على تطوير المناطق السكنية فقط، ولكن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية لترميم المناطق الأثرية، للحفاظ على النسيج العمراني لهذه المناطق، والمباني القديمة التي لم يتم تسجيلها كآثار ولكنها تمثل تراثا حضاريا، وبهذا تكون الدولة تسير جنبا إلى جنب فى توفير حياة كريمة للمواطنين وفى نفس الوقت الحفاظ على المناطق الأثرية وتاريخ مصر الحديث بكافة أشكاله وألوانه والعمل يسير بخطى ثابتة.

رونق الحضارة التاريخية

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة فى هذا الصدد، بشأن المناطق التاريخية، خاصة تلك التى شهدت العديد من المباني العشوائية، والحكومة تتحرك لعودة الرونق التاريخى والحضارى للقاهرة لتنفيذ البنية الأساسية، والحفاظ على النسيج الحضارى، وإدخال أنشطة للاستفادة من هذه المناطق التاريخية.