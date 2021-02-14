زعيم الأغلبية: مناقشة لائحة الغرفة الثانية للبرلمان لحظة تاريخية

قال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إننا أمام لحظة تاريخية، انطلاقًا من أهمية تلك الجلسة التاريخية، لأنها تناقش لائحة الغرفة الثانية من البرلمان، خاصة وأن التجربة العملية على أرض الواقع، أثبتت أن لمجلس الشيوخ دور وطني هام، وأننا في حاجة فعلية إلى هذا المجلس لانه يقوم بدور مهم للغاية سواء كان دستوريا او قانونيا او من حيث اعداد تقارير ذات اثر فعالي ومهم كما انه يثري الحياة السياسية والديمقراطية السليمة.

زعيم الأغلبية يوجه الشكر إلى المستشار إبراهيم الهنيدي

ووجه زعيم الأغلبية، أشرف رشاد، الشكر للمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لما قام به واللجنة من جهد ودور كبير في إعداد هذا التقرير الهام.

وأضاف زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد:" تلقينا كافة المقترحات والملاحظات من زملاء لنا في مجلس الشيوخ وكذلك للنواب بمجلس النواب، واننا قمنا بدراسة كافة تلك المقترحات بل وتجاوبنا معها وحرصنا علي ذلك بما يتوافق مع الدستور والقانون جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لقرار رئيس الجمهورية بشان مشروع بقانون لإعداد لائحة لمجلس الشيوخ.