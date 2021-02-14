النائب عيد حماد يطالب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع قبل رمضان

طالب النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع أو رفع الأسعار استعدادا لشهر رمضان، مؤكدا أنه على الرغم من جائحة كورونا والتى أثرت على العديد من الدول، إلا أن الدولة المصرية تعاملت بحرفية شديدة مع الأزمة ولم نشهد نقص فى السلع أو تأثر فى الخدمات، وهذا يعود لقوة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمور وكانت النتيجة توفر كافة السلع والخدمات دون أى تأثير ملحوظ.

ارتفاع أسعار السلع

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الاحتكار من الظواهر السلبية التى تؤثر على السلع وعلى ارتفاع الأسعار، ولهذا مطلوب خلال الفترة المقبلة مزيد من الرقابة على الأسواق وشن حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من عدم وجود أزمة فى بعض السلع أو ارتفاع فى الأسعار دون مبرر ملحوظ، مشددا على ضرورة أن يكون للمواطن دور فى مثل هذه الوقائع يتمثل فى تغيير ثقافة البيع والشراء حيال كل من يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ودون مبرر.

بيع السلع التموينية

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة أعداد منافذ بيع السلع التموينية انعكس بصورة كبيرة على التصدى بشكل غير مباشر لمحتكرى السلع، ومطلوب خلال الفترة المقبلة مزيد من هذه المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة على مستوى الجمهورية للتصدى لاحتكار السلع أو رفع الأسعار، على أن يتم توفير كافة السلع الأساسية فى هذه المنافذ بأسعار فى متناول الجميع.