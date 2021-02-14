صبورة السيد: معرض ديارنا يُدعم الصناعة الحرفية الوطنية في عهد السيسي

صبورة السيد - أرشيفية
ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب ، افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي الدورة ال61 لمعرض "ديارنا"، تحت شعار مصر بتتكلم حرفـي الإثنين المُقبل، مؤكدًة أن يعتبر أكبر نسخة نظراً لاستضافة عدد أكبر من العارضين، مما يساعد على تبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض.
صبورة السيد: الدولة حريصة على دعم الاقتصاد
وأوضحت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر لها، أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دائمًا على دعم ومساندة الاقتصاد المصري، ويأتي ذلك من خلال تدشين عدد من المعارض والمبادرات، مُشيرًة إلى أن معرض ديارنا يُساهم في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الدورة تمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة، خاصة وأنها ستشهد عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، ويأتي ذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة إستراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.
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