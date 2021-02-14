الحب VS المرض.. كواليس قصة وفاء مؤمن زكريا وزوجته في الفلانتين

الحب ليس كلمة نطلقها في عنان الحديث، بل هو وفاء وتضحية وإخلاص في حق من تحب، وكنوع من إظهار الحب بالقلب الذي يناجيه كل محب هي المساندة وقت الضيق ، ومن ضمن قصص الحب التي تجسد معنى الكلمة قصة مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، وزوجته ريهام.

بداية التعارف والزواج

تعرف مؤمن زكريا علي ريهام زوجته الحالية، في أغسطس من عام 2015، بعدما أنتشرت صور خطوبته بريهام في أجواء هادئه بعيدة عن أجواء المشاهير وغيرها وفي جو أسري كبير.

ودخلا الثنائي عش الزوجية في أبريل 2017 ، حيث أقام مؤمن زكريا حفل زفافه بحضور كبير من المحبين ولاعبي الكرة ولاسيما أعضاء ولاعبي المنتخب المصري وكذلك فرق الدوري الممتاز.

الرومانسية وأول مولود

سادت معاني الحب والرومانسية بين مؤمن زكريا وزوجته ريهام، حتى أن لاعب الأهلي كان دائم مغازلتها بصور رومانسية لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حتى رزقا الأثنان بأول مولود لهما، بجملة " الحمد الله" زف لاعب الأهلي خبر المولود الجديد وأسمه " مالك".

صدمة المرض والجانب الإنساني

تفأجاة الجميع وبدون سابق مقدمات إصابة مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور في العضلات، وعلي إثره غاب " الحراق" كما كان يحب أن يطلق عليه، عن الملاعب بسبب عدم القدرة علي الحركة، لتظهر ريهام في تلك الفترة وتجسد كل معاني الإخلاص والحب في مساندته والوقوف بجانبه في الفترات الصعبة.

المصائب لا تأتي فردا

وفي تلك الوقت تفاجأ الجميع بإعلان مؤمن زكريا لإجهاض زوجته ريهام في الطفل الثاني المنتظر، ليخرج مؤمن زكريا في تلك المحنة ويؤكد أنه بجانبها وكأنه أراد أن يقول لها أننا سنتخطى الصعاب معا، فعبر عن تلك الأحاسيس بتغريدة قائلا " حبيبتى ألف سلامة عليكي قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويباركلنا في مالك، الحمد لله".

لا ينسى أحد موقف عكاز ريهام لزوجه في ليلة تتويج الأهلى بدرع الدوري " دوري مؤمن زكريا"، ورفض ريهام أن يتكئ زوجها على أحد غيرها، وأصرت أن تكون عكازه حتى ينزل للملعب ويشارك أصدقائه وزملاوءه فرحة التتويج باللقب".

بكاء ريهام علي مؤمن زكريا

خلال مسرحية " علاء الدين" لفتت ريهام أنظار الحضور بكاء الزوجه علي مؤمن زكريا في مشهد خطف قلوب الحضور جميعا، وسط تصفيق حار من الجمهور، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يغردون عن قصة الحب الكبيرة بين الثنائي ومغازلة ووقوف كل منهما للأخر.

وجود ريهام مع مؤمن في نهائي إفريقيا

لم تتخلى ريهام عن الوقوف بجانب مؤمن زكريا لمرة واحدة، وكذلك رأت أعين الجميع معاني الحب والمساندة في مجاورة ريهام لمؤمن في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا علي حساب الزمالك، ورفع مؤمن زكريا اللقب مع محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد الشناوي قائد القلعة الحمراء.

ريهام خير مثال للوقوف بجانب زوجته وخير تطبيق لمقولة " وراء كل رجل عظيم، امراء" وينتظر جمهور الأهلي والمنتخب المصري عودة الهداف مرة أخرى، بعد الشفاء من المرض الحالي.