رابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا.."اعرف الحكاية"

انتشر رابط عبر تطبيق "واتس آب" جديدًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا.

حقيقة تخصيص معاش دائم للعمالة الغير منتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة، أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أن مبلغ الـ 500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.