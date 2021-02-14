طرق مختلفة للإحتفال بـ عيد الحب للسناجل

يتهرب "السناجل" من يوم عيد الحب بطريقة أو بآخرى سواء في إنهاك أنفسهم في العمل لساعات طويلة، أو ربما الهروب بالنوم لساعات طويلة، كي لا تتسرب لهم إحساس الوحدة، إلا أنهم من الممكن الإستمتاع بتلك المناسبة بطريقة مختلفة سواء مع الأصدقاء المقربين أو بمفردهم ليكونوا قادرين على الشعور بتلك المشاعر الجياشة والشجن التي تغمر العشاق.

دوت الخليج يرصد عدد من الأفكار التي من شأنها تغير الحالة النفسية للعديد من السناجل للإستمتاع بعيد حب سعيد.

- يمكنك تحضير أو إختيار وجبة طعام لذيذة من قائمة مفضلاتك، سواء أعددتها بنفسك أو طلبتها من إحدى المطاعم التي تشتهر بها. وتستطيع أيضا مشاركتها مع أحد أصدقائك المقربين إن سنحت لك الفرصة.

-إذا كنت من عشاق الورود، فعليك عدم إنتظار شيء من أحد، فقط عليك الذهاب لشراء الورود بالشكل المحبب لديك ووضعه في الجانب المفضل داخل منزلك.

- تستطيع خلق جو رومانسي خاص بك في منزلك، لتتمكن من قضاء ليلة هادئة وتطرد المشاعر السلبية والضغوط المتراكمة سواء من العمل أو غيره، عن طريق تشغيل الموسيقى المحببة لديك، وإشعال الشموع وتحضير كوب من مشروبك المفضل مع قراءة كتاب أو رواية جديدة إن كنت من محبي القراءة.

- يعشق الكثير منا مشاهدة الأفلام الأجنبية، حيث يمكنك إختيار فيلم جديد من قائمتك المفضلة للإستمتاع بمشاهدة هادئة.

- أثبتت الدراسات المختلفة، أن التسوق يمنح سعادة بالغة خاصة النساء، لذا إذا كنت وحيدًا في هذا اليوم المميز يمكنك الاستفادة من وقتك والانطلاق في جولة تسوق وشراء أشياء جديدة تمنحك جرعة مكثفة من السعادة التي لا تضاهيها سعادة.