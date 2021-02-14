النواب يوافق على عدم أحقية الشيوخ في استحداث لجان نوعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على عدم أحقية مجلس الشيوخ في استحداث لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغاءها. الفصل الخامس: اللجان النوعية الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية مادة 38 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: 1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية. 4 لجنة الدفاع والأمن القومى. 5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. لجنة الشباب والرياضة. 10. لجنة الصحة والسكان. 11. لجنة الزراعة والرى. ۱۲. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى. ۱۳. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام. 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان النوعية المجلس فى ممارسة اختصاصاته

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