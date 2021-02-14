ليفربول في مهب الريح.. ماذا يحدث في قلعة الأنفيلد في موسم كورونا !!

تتوالي الهزائم علي الريدز في الدوري الأنجليزي الممتاز للمرة الثالثة علي التوالي في هذا الموسم، والتي لم تحدث منذ عام 2014 أن يتلقي ثلاث هزائم متتالية في الدوري الأنجليزي، ليحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج.

استضاف اليوم ليستر سيتي ليفربول في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأنجليزي الممتاز علي ملعب كينج باور، انتهت المباراة بثلاث أهداف مقابل هدف لأصحاب الأرض، بعد تقدم الريدز بهدف محمد صلاح، ليعود أصحاب الأرض في الدقيقة 79 بالتعادل ثم الهدف الثاني في 81 ، ثم الثالث عن طريق بارنس ليؤكد علي الفوز في الدقيقة 85.

لعب ليفربول مانشستر سيتي في الجولة الثالثة والعشرين علي ملعب الأنفيلد، انتهت المباراة لصالح السيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف أحرزه الفرعون المصري من خلال ضربة جزاء.

واجه ليفربول برايتون في الجوله الثانية والعشرين في الدوري الأنجليزي علي ملعب الأنفيلد، انتهت لصالح الضيف بهدف نظيف، أحرزه ستيفين ألزاتى في الدقيقة 56.

توج ليفربول مع الالماني يورجن كلوب علي بطولة الدوري لموسم2020، وبطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 علي حساب توتينهام بنتيجة هدفين دون رد، ووصيف الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019 بفارق نقطة عن البطل، وصيف دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة ثلاث أهداف لهدف.

غياب فان دايك وفابينيوعن صفوف الريدز مؤثر جدا علي النتائج السلبية التي يقع فيها الفريق، والدليل علي ذالك تعدد الأهداف التي يتلقاها الريدز والتي وصلت هذا الموسم إلي 32 هدف خلال 24 مباراة.

فقد أليسون بيكر تركيزه في ظل غياب فابينيو وفانديك وماتيب وجوميز من الصفوف الدفاعية أظهرت الضعف والجرح الذي أحدثتة هذه الغيابات أمام مرمي الحارس البرازيلي، الذي لايرحم وخاصتا في الدوري الأنجليزي الممتاز.

"لن تسير لوحدك أبدا" أغنية يغنيها الجمهور قبل بداية كل مباراة دليل علي الوفاء للنادي، هي أغنية مسرحية كتبها رودجرز وهامرشتاين لمسرحيتهم الغنائية لعام 1945 والتي تعرف باسم "Carousel". لاقت تلك الأغنية نجاحاً هائلاً، فسرعان ما أصبحت الأغنية الرسمية لنادي ليفربول، ويقوم الجمهور بغنائها قبل بداية كل مباراة على أرضه. وتم نحت بداية الأغنية وهي عبارة "لن تسير لوحدك أبداً". على الجزء العلوي من بوابة شانكلي في سور ملعب الأنفيلد.

انتهت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في الدور الأنجليزي الممتاز في الأسبوع الرابع والعشرين من انطلاقة البريميرليج لصالح السيتي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

بدأت المباراة بقوة من السيتي عن طريق ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وحولها هيرنانديز بقوة خارج الملعب، واستمرت التمريرات بين لاعبي السيتي وتم الأستحواذ علي الكرة.

ضربه حرة مباشرة لتوتينهام علي حدود منطقة الجزاء، نفذها هاري كين وأرتدت من القائم الأيسر ويشتتها الدفاع.

يتصدر مان سيتى ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد53 نقطة من خلال23 مباراة، فاز فيها ب 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 2 مباراة، سجل من خلالها 46 هدف، وتقلقت شباكة 14 هدف.

فى حين يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثامن فى ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، من خلال 23مباراة، فاز فى 10 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر فى 7 مباريات، سجل 36 هدف، وتلقت شباكة 25 هدف.