عاجل.. إصابة جديد تضرب الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس المنظومة الطبية بالأهلي، إصابة صلاح محسن لاعب فريق القلعة الحمراء عن صفوف الفريق الأحمر وبالتالي عن مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.
وكشف أبو عبله للموقع الرسمي للنادي عن إصابة صلاح محسن قائلا : " اللاعب أجرى أشعة، وثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام، فيما سيبدء اللاعب إجراءت التأهيل من اليوم ".
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة في مستهل مشواره الأفريقي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، أمام فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل.
يدخل الأهلي باحثا عن اللقب للمرة الثانية علي التوالي، بعد تحقيق البطولة العام الماضي علي حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي شهد تألق محمد مجدي أفشة.
عودة كريم نيدفيد
وكان قد كشف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب النادي الاهلي، عن موعد عودة كريم نيدفيد للمشاركة مرة أخرى بالتدريبات الجماعية الفريق بعد غياب قارب علي العام.
مفاجأة.. نجم الأهلي يعود بعد غياب 20 شهر
وأكد طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن كريم نيدفيد سيعود مرة أخرى للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماهية، بداية من الأسبوع المقبل بعد غياب طويل.
و من المقرر أن يعود اللاعب مرة أخرى بعدما أتم المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستعانة بكل لاعب مسجل بالنادي مع ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق الفترة القادمة ما بين الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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