عاجل.. إصابة جديد تضرب الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس المنظومة الطبية بالأهلي، إصابة صلاح محسن لاعب فريق القلعة الحمراء عن صفوف الفريق الأحمر وبالتالي عن مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف أبو عبله للموقع الرسمي للنادي عن إصابة صلاح محسن قائلا : " اللاعب أجرى أشعة، وثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وسيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام، فيما سيبدء اللاعب إجراءت التأهيل من اليوم ".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة في مستهل مشواره الأفريقي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، أمام فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل.

يدخل الأهلي باحثا عن اللقب للمرة الثانية علي التوالي، بعد تحقيق البطولة العام الماضي علي حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي شهد تألق محمد مجدي أفشة.

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