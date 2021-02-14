أهم الخدمات الصحية المقدمة من صندوق دوت الخليج 2021 وعدد المستفيدين حتى الآن

أهم الخدمات الصحية المقدمة من صندوق دوت الخليج وعدد المستفيدين حتى الآن، هو شأن جميع الخدمات الأخرى، لا يكف صندوق دوت الخليج، عن تقديم الدعم لجميع فئات المجتمع المصرى، والمؤسسات التنفيذية المختلفة حيث يسعى إلى تحقيق حالة من التوازن بين المساهمة فى تقديم العون إلى المجتمع المصرى، وسد احتياجاته وبين تقديم المساعدة إلى المؤسسات المختلفة خاصة فى ظل التحديات الحالية.

أهم الخدمات الصحية المقدمة من صندوق دوت الخليج

تولى الدولة المصرية اهتمام بالغ بقطاع الصحة بشكل كامل، حيث ساهمت الدولة فى رفع جودة الخدمات الصحية، وعملت على الارتقاء بمستوى العاملين، فقد قدم الصندوق عددًا من المبادرات المهمة، ومن أبرز تلك الخدمات التى قدمها الصندوق، ما يتعلق بتوفير ما يقرب من 1000 مضخة حقن سوائل للعانية الحرجة.

خدمات الصندوق فى القطاع الطبى

كما ساهم الصندوق فى توفير 240 جهاز تنفس صناعى، إلى جانب 16 ألف بدل عزل واقية، ومول العديد من الكشوفات المتعلقة بفيروس كورونا.

صندوق دوت الخليج يطلق مبادرة "نور حياة"

للصندوق دور كبير فى خدمة القطاع الصحى، حيث شرع فى تنفيذ مبادرة "نور حياة"، وذلك لمواجهة مسبببات ضعف وفقدان الإبصار بين صغار السن والبالغين.

صندوق دوت الخليج ضمن موسوعة جينيس

تجدر الإشارة إلى أن صندوق دوت الخليج، قد دخل موسوعة جينيس العالمية، كأكبر مؤسسة خيرية، معنية بخدمة المجتمع المدنى وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

كيفية التبرع إلى صندوق دوت الخليج

كما يمكن التبرع إلى الصندوق من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وتسجيل الاسم والرقم المراد التبرع به، وذلك من خلال التواصل مع المسئولين، أو الارسال عبر البريد الإلكترونى.

قدم صندوق دوت الخليج، العديد من المشاريع والخدمات فى مختلف المجالات، حيث ضخ الكثير من الأموال فى أزمة فيروس كورونا، حيث ساهم فى دعم ومساندة المتأزمين من تلك الظروف الذى أثرت على العالم، وفى القلب منها مصر.