البرلمان يوافق على اختصاصات 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - وجاءت الاختصاصات فى الفرع الثانى من مشروع القانون على النحو التالى:

الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية

مادة 45

بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

مادة 46

تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

– الشؤون الدستورية.

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

– اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

– شئون اللائحة الداخلية.

– التشريعات المكملة للدستور.

– التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

– معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

– شئون العضوية.

– الحصانة البرلمانية.

– أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

مادة 47

تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:

– الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

– التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

– التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

– مسائل النقد والائتمان والادخار.

– سياسة الأجور والأسعار.

– شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

– الاتفاقات الاقتصادية.

– السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

– موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

– موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.

مادة 48

تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بما يأتى:

– ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

– السياسة الخارجية للدولة.

– شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

– المؤتمرات الدولية.

– العلاقات الدولية.

– التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

– شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئونالهجرة والمصريين فى الخارج.

مادة 49

تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

– شؤون الأمن القومى.

– أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

– شئون القوات المسلحة.

– التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

– الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

– الطوارئ.

-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

– ما يتصل بشؤون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.

مادة 50

تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

– استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

– الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

– وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

– العلاقات الصناعية والتجارية.

– التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

– التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

– التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

– المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

– المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

– شئون التجارة الداخلية والخارجية.

– التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

– السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مادة 51

تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:

– السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

– الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

– استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

– التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

– الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

– كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

– المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

– التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

– التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

– التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

– تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

– الجمعيات التعاونية الحرفية.

– السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.

مادة 52

تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:

– التعمير الحضرى والريفى

– الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

– المرافق العامة.

– مواد البناء

– التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

– التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

– التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

– الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

– تشريعات الإدارة المحلية

– الطيران المدنى والنقل الجوي

– النقل البري

– النقل البحرى والنهرى.

– قناة السويس.

– الموانئ والطرق والكباري

– السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

مادة 53

تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:

– التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

– شئون البحث العلمى.

– تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

– تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

– الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

– المجامع العلمية واللغوية.

– السياسة التعليمية وجودة التعليم، ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

– محو الأمية وتعليم الكبار.

– التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

– الاتصالات السلكية واللاسلكية.

– تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

– البريد.

– أمن الفضاء المعلوماتي

– التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة 54

تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى:

– التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.

– رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة.