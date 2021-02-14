محمود شعراوى: هدفنا دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أهمية ملف التحول الرقمى وتصميم بيئة الأعمال؛ للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات، خاصة وأن مصر الرقمية هى رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات (رؤية مصر 2030).





جاء ذلك بمناسبة تنظيم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لقيادات الوزارة فى مجال التحول الرقمى وتصميم بيئة الأعمال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية بالجهاز الإدارى للدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع شركة (سمبل واى) وهى الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمى للحكومة، بحضور قيادات الوزارة.

وقال شعراوى إن هدف الوزارة هو دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، فى إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى.

وأشار إلى اهتمام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات؛ لتنمية المهارات الإدارية والعلمية خاصة مجالات التحول الرقمى، لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ولفت شعراوى إلى أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل (برنامج نظم المعلومات الجغرافية)، والشئون القانونية، وكيفية التعامل مع الجمهور، ومعايير الجودة الشاملة، وكيفية محاربة الفساد، وتنمية المهارات الإدارية، وكيفية التواصل مع الآخرين؛ من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.