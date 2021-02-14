فيديو.. داليا السعدنى: المرأة أحدثت ثورة فى كل المجالات

وأضافت السعدنى خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى المنشاوى، فى برنامج "ابن مصر" عبر شاشة المحور، أنها نجحت وتدربت على التعامل مع ذلك، فى ظل وجود القوة والتشجيع، لافتة إلى أن المرأة أحدثت ثورة فى كل المجالات.
ونصحت كل طالب وطالبة فى الهندسة المعمارية بمحاولة توصيل أعمالهم إلى الخارج عن طريق المسابقات للوصول للعالمية، والتعرف على مجالات التصميم الحديثة العالمية.
وقالت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهتم بقضية العشوائيات والبنية التحتية فى مصر وتطوير القرى، مشيرة إلى أن القرى هى قماشة جيدة للعمل على الهوية المصرية، بأن تكون كل قرية تتميز بشىء محدد.
وأضافت السعدنى، أن مصر يمكن أن تحقق دخلا من التصميم المعمارى، وذلك عند احترام تاريخنا وهويتنا والوصول لمرحلة أن السائح لا يأتى فقط لزيارة آثار قديمة منذ آلاف السنين، مؤكدة ضرورة أن يكون الشارع المصرى قابلا للسير للمصريين قبل السياح.
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