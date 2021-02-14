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فيديو.. داليا السعدنى: المرأة أحدثت ثورة فى كل المجالات

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أحمد حمدى 2021-02-14 12:41 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة داليا السعدنى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنها فى بداية عملها لم يكن من المتعارف عليه وقتها وجود إمرأة فى مجال المقاولات، مشيرة إلى أن السبب فى ذلك هو "التعامل مع طبقة من العمالة المصرية القادمة من الريف المصرى الذى تعود على أن السيدة لها دور محدد وأنها ليست الريس".

وأضافت السعدنى خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى المنشاوى، فى برنامج "ابن مصر" عبر شاشة المحور، أنها نجحت وتدربت على التعامل مع ذلك، فى ظل وجود القوة والتشجيع، لافتة إلى أن المرأة أحدثت ثورة فى كل المجالات.

ونصحت كل طالب وطالبة فى الهندسة المعمارية بمحاولة توصيل أعمالهم إلى الخارج عن طريق المسابقات للوصول للعالمية، والتعرف على مجالات التصميم الحديثة العالمية.

وقالت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهتم بقضية العشوائيات والبنية التحتية فى مصر وتطوير القرى، مشيرة إلى أن القرى هى قماشة جيدة للعمل على الهوية المصرية، بأن تكون كل قرية تتميز بشىء محدد.

وأضافت السعدنى، أن مصر يمكن أن تحقق دخلا من التصميم المعمارى، وذلك عند احترام تاريخنا وهويتنا والوصول لمرحلة أن السائح لا يأتى فقط لزيارة آثار قديمة منذ آلاف السنين، مؤكدة ضرورة أن يكون الشارع المصرى قابلا للسير للمصريين قبل السياح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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