طارق شوقي: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

ينظم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا للكشف عن القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وقد تم تحديد فئات معينة من الطلاب لاستثنائها من خوض امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إجراء امتحانات تحريرية لتقييم تلاميذ رياض الأطفال ولا تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، إعمالا بمبدأ تفعيل متعة التعلم بعيدا عن فكرة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه وفقا لنظام التعليم الجديد، سيتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء أمس، السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية:

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وبمجرد إعلان هذه القرارات أمس، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أنباء تسريب خطة عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل إعلانها من جانب وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الخامسة من مساء اليوم، الأحد.

وجاءت تفاصيل هذه الخطة الزمنية المسربة كالتالي: بالنسبة لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ امتحاناتهم من الاثنين 1 / 3 / 2021 م، حتى الخميس 11 / 3 / 2021 م ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من السبت 13 / 3/ 2021، حتى الخميس 18 / 3 / 2021 م.

وزعم الخبر المتداول أن بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستكون السبت الموافق 20 / 3/ 2021 م.

من جانبه، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر جروب "اتحاد معلمين المنيا" عبر تطبيق واتس اب، على هذه المواعيد المعلنة قائلا: "هذا كلام فارغ وتزوير بلا أى أساس من المرجعية للأسف".

وعبر الوزير عن استيائه قائلا: "أعلنا أننا سنعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات، فلماذا ترويج مثل هذه الشائعات ولماذا لا ننتظر حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبون؟".

وأضاف: "سنقدم الإجابة عن كل تساؤلات الرأي العام بشأن الدراسة والامتحانات في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة".

من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه لا خوف من استكمال الدراسة، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية في الدولة توافقت على قرار عودة الدراسة، مع الوضع في الاعتبار أنه من الوارد فى أى وقت اتخاذ قرار بتوقف الدراسة، مؤكدًا: "لو فى زيادة فى الأعداد؛ سيتم عمل اجتماع جديد، وسيكون هناك قرار جديد، ولكن لكل حدث حديث".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت آلية لعودة الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد.

ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم سيعلن اليوم طريقة الامتحانات، وسيؤكد على النقاط التالية:

- الامتحانات الأون لاين واردة فى بعض السنوات الدراسية.

- إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب

- اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة.