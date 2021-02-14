المشرفة على انتخابات فرعيات المحامين: العملية تسير بشكل جيد ودون عوائق

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام تام دون أي عوائق.
وتعقد اليوم انتخابات الجولة الأولى لنقابتي القاهرة الجديدة وطنطا، وجولة الإعادة لنقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر.
وأوضحت اللجنة، أنه عقب انتهاء عملية التصويت في الخامسة مساءً، سيتم الفرز مع اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية، ثم إعلان النتائج.
وتواصل غدا اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين استكمال الانتخابات على باقى النقابات الفرعية .
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