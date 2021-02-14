غدا.. انتخابات جولة الإعادة لنقابتي محامي جنوب القاهرة وحلوان

تعقد غدا، الاثنين الموافق 15 فبراير، انتخابات جولة الإعادة لنقابتي محاميي جنوب القاهرة وحلوان.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين عن مقار انعقاد اللجان الانتخابية والتي جاءت كالآتي:
جنوب القاهرة: مقر النقابة العامة.
حلوان: اللجان من 1 إلى 9 الخاصة بالبساتين ودار السلام والمعادي بالنادي النهري في المعادي، اللجان من 10 إلى 16 الخاصة بحلوان والتبين و15 مايو بسرادق بفناء محكمة حلوان.
يشار إلى أن اليوم يشهد عقد انتخابات الجولة الأولى لنقابتي القاهرة الجديدة وطنطا، وجولة الإعادة لنقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر.
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