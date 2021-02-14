محمد السباعى: تطبيق اللامركزية يساعد فى زيادة صالحيات المحليات

علق النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على زيارة وفد التنسيقية إلى محافظة الشرقية، مؤكدًا إلى أنه تم التطرق للحديث عن العديد من الملفات والمشاكل المتعلقة بمحافظة الشرقية، بالتواصل مع الدكتور ممدوح غراب، ومنها معدلات التنمية وخطط المحافظة للتنمية، ووضع حلول لبعض المشاكل المتعلقة، بمجال الصحة والتعليم وتنظيم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطرق.

محمد السباعى: يحاولون ترسيخ مصطلح سياسة بمفهوم جديد

وأكد النائب محمد السباعى، أن أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والساسيين، فى مجلسى النواب والشيوخ، يحاولون ترسيخ مصطلح سياسة بمفهوم جديد، من خلال إقامة حالة من التوازن بين الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والتواصل مع المسئولين، وذلك تفعيلاً للدور الرقابى للنواب على الجهات التنفيذية، وذلك فى إطار من التعاون المثمر بين النواب والجهات التنفيذية فى المحافظات المختلفة.

النائب محمد السباعى يحدد أولويات نواب التنسيقية

وأشار النائب محمد السباعى، إلى أن المجال الصحى من أولويات المجالات التى تم التطرق إلى مشاكلها، حيث يوجد بها الكثير من المشاكل التى تواجهها مستشفى الإبراهيمية ومستشفى الحسينية العام، إضافة إلى مشاكل مداخل طرق مركز منيا القمح، وإحتياجات مركز الإبراهيمية من خدمات مختلفة ومنها مشاكل مراكز الشباب وافتقارها للمرافق والخدمات، والطريق الواصل بين ديرب نجم والابراهيمية.

وأكد النائب محمد السباعى، على أهمية مناقشة تطبيق اللامركزية ،موضحا أنها تجعل للسطات المحلية اولويات تنفيذ وحل المشاكل طبقا لإحتياجات كل محافظة على حدى والتى تختلف عن مشاكل المحافظات الأخرى.