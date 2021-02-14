طارق السيد لـ دوت الخليج: المقارنة بين أمير مرتضي وعبد الحليم علي ظالمة لهذا السبب (فيديو)

أثني طارق السيد نجم الزمالك السابق علي أداء أمير مرتضي منصور المشرف العالم علي فريق الكرة بنادي الزمالك سابقا خلال إدارتة للملفات الخاصة بفريق الكرة، وتمكن أن يسيطر علي الأجواء بالرغم من وجود المشاكل خلال بعض الفترات التي تم تسريبها علي المواقع الإلكترونية، وأنه من الصعب المقارنة بينه وبين عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك حاليا.

وأضاف: "أمير مرتضي له إيجابيات وأيضا سلبيات، وعندما نقرر الحكم علي فترتة داخل الزمالك لابد أن يتم دراسة جميع الأمور التي تعامل معها، وأن ما يميز العندليب أنه لاعب كرة سابق، وهذا الأمر يكون له فارق في الخبرات بين الثنائي خلال التواجد في منصف مدير الكرة بالقلعة البيضاء".

وأكمل: "عبد الحليم علي يقرأ أفكار اللاعبين داخل أرض الملعب بدون الحديث معهم لأنه عاش هذه الأجواء سابقا، وأستطاع خلال فترة وجيزة أن يلم شمل الفريق بعدما كان قريب من الإنهيار بسبب رحيل المجلس السابق ورحيل إدارة لجنة الكرة بالنادي، ويجب الأخذ في الإعتبار أن العندليب لم تكن له أي مساعدة من أي عنصر داخل منظومة نادي الزمالك، بعكس ما كان يحدث مع أمير مرتضي الذي لديه الدعم الكامل من مجلس الإدارة السابق خلال تنفيذ القرارات أو حل المشاكل التي تواجة الفريق من أجل نجاحة".





وأردف: "أتعجب من قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك السابق بقيادة مرتضي منصور، وإبعادة عن الساحة الرياضية بحجة وجود المخالفات المالية، ولا أعرف القرار اليقين الذي تم الإستناد عليه من أجل رحيل مرتضي منصور، وقرار الإيقاف جاء بناء علي وجود مخالفات مالية، والقانون سيقوم كلمتة الفاصلة في هذا الأمر من أجل معرفة الحقائق".

واختتم: "الزمالك يسير بخطي ثابتة في بطولة الدوري الحالية ومتواجد في صدارة الدوري، وهناك حاله من الراحة والحب بين الجميع داخل منظومة نادي الزمالك، ولا يمكن أن ننسي دور عبد الحليم علي في إدارة ملف كرة القدم بإحترافية كاملة والعبور إلي بر الأمان، وأتمني استمرار إستقرار الفريق حتي نهاية بطولة الدوري لتحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ عام 2015".

وأستضاف موقع دوت الخليج طارق السيد نجم الزمالك السابق، خلال ندوة صحفية من أجل الحديث علي أهم الموضوعات المتواجدة علي الساحة الرياضية.