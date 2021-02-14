سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي.. " هنكسبكم" !!

يلتقي الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020/2021 في دور المجموعات بالمريخ السوداني يوم 16 فبراير الموافق الثلاثاء القادم في الساعة التاسعة مساء، علي إستاد القاهرة الدولي، وتضم مجموعة الأهلي سيمبا بطل تنزانيا ، وفيتا كلوب البطل الكونجولي، والمريخ البطل السوداني.

وحقق سيمبا التنزاني الفوز خارج أرضة أول مباريات المجموعة أمام فيتا كلوب الكونجولي الجمعة الماضية،على أستاد الشهداء بالعاصمة الكونجولية، وأنتهت النتيجة بهدف نظيف عن طريق ضربة جزاء، ليتصدر المجموعة بثلاث نقاط.

وتحدث الحج مانارا المتحدث الرسمي للنادي، عن الفوز في تصريحات بثها الحساب الرسمي للنادي التنزاني على "فيس بوك"، قائلا : "لقد أوضحنا من قبل أن هدفنا هو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الفوز في بداية المشوار بالكونغو هي رسالة لجميع الفرق الأخرى بأن سيمبا يرغب في تحقيق هدفه".

وتابع: "أريد أن أشكر اللاعبين، لأنهم جعلوا كل تنزانيا فخورين بما حققوه أمام فيتا كلوب، الفوز خارج الأرض ليس بالمهمة السهلة، لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي وهذا يأتي بسبب استثمارنا الناجح في هذا الفريق".

وأضاف: "أطالب الجماهير باستمرار دعمها لنا في المرة المقبلة، لأننا سنواجه في الجولة المقبلة العملاق المصري الأهلي، لكن لدينا أيضًا مباراة في الدوري أمام بياشارا يونايتد، لذلك هدفنا هو التركيز والجاهزية لجميع المباريات القادمة".

وعن مباراة الأهلي: "لدينا مواجهة كبيرة قادمة ضد أبطال إفريقيا ولكن الشيء الجيد هو أننا نواجههم في ملعبنا بنيامين مكابا، والجميع يعرف جيدًا ما يمكن أن يفعله سيمبا في هذا الملعب".

وأتم: "نريد من الفريق أن يبدأ الاستعدادات على الفور وقد حدد غدًا، الإثنين، للعودة إلى التدريب، لدينا مباراة في الدوري وبعد ذلك سيهبط الأهلي في دار السلام، ونحن على استعداد لتحقيق الفوز عليه".

في حين لعب الأهلى أخر مباراة في بطولة كاس العالم للأندية 2020 المقامة علي الأراضي القطرية، منذ فترة 4 فبراير إلي 11 فبراير، وحصل علي المركز الثالث في البطولة علي حساب بالميراس البرازيلي، انتهت المباراة بالنتيجة السلبية لتذهب إلي ركلات الترجيح، انتهت 3/2 للأهلي، وحصد البرونزية في البطولة

