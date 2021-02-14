 توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر

أكد العديد من الخبراء، أن أسعار الذهب بدأت في مرحلة الاستقرار جراء ظهور لقاحات كورونا وتعايش العالم مع الفيروس واستمرار وتيرة العمل في غالبية دول العالم، فضلًا عن انتهاء الانتخابات الأمريكية وإعلان نتيجتها بتولي بايدن الرئاسة.

ويتوقع الخبراء، أن يواصل الذهب الانخفاض خلال الربع الأول من العام الحالي ما لم يؤثر في أدائه أي أحداث جوهرية، وحول احتمالية عودة صعود الذهب مرة أخرى، لافتين إلى أن الذهب سيستقر عند القاع يتحرك منها بقوة إلى مستويات تاريخية قد نراها خلال النصف الثاني عام 2022.

كما يرى خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية كان من أهم أسباب الضغوط على سعر الذهب خلال الأسبوع الذي تراجع فيه ثلاث جلسات.

سعر الذهب الآن

تسائل العديد من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، تزمنًا مع الاحتفال بعيد الحب 2021، حيث يعتبر الذهب من أفضل الهدايا التي من الممكن شراءها في تلك المناسبة المختلفة.