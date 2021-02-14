الذهب- ارشيفية
توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر ، يبحث العديد من المواطنين عن توقعات اتجاه سعر الذهب، إلا أن المعطيات التي تحدد اتجاه أسعار الذهب في مصر أصبحت متغيرة بشكل متسارع، إلا أن الراغبين في الاستثمار وتأمين أموالهم دومًا ما يسعون لجمع تلك الخيوط من أجل تحديد قراراتهم.
أكد العديد من الخبراء، أن أسعار الذهب بدأت في مرحلة الاستقرار جراء ظهور لقاحات كورونا وتعايش العالم مع الفيروس واستمرار وتيرة العمل في غالبية دول العالم، فضلًا عن انتهاء الانتخابات الأمريكية وإعلان نتيجتها بتولي بايدن الرئاسة.
توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر
ويتوقع الخبراء، أن يواصل الذهب الانخفاض خلال الربع الأول من العام الحالي ما لم يؤثر في أدائه أي أحداث جوهرية، وحول احتمالية عودة صعود الذهب مرة أخرى، لافتين إلى أن الذهب سيستقر عند القاع يتحرك منها بقوة إلى مستويات تاريخية قد نراها خلال النصف الثاني عام 2022.
كما يرى خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية كان من أهم أسباب الضغوط على سعر الذهب خلال الأسبوع الذي تراجع فيه ثلاث جلسات.
سعر الذهب الآن
تسائل العديد من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، تزمنًا مع الاحتفال بعيد الحب 2021، حيث يعتبر الذهب من أفضل الهدايا التي من الممكن شراءها في تلك المناسبة المختلفة.
استقر سعر الذهب في مصر ليتوقف عيار 24 عند 911 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 797 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 684 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6376 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.
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