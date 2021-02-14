ياسمين صبري تحتفل مع أحمد أبو هشيمة بـ عيد الحب "صور"

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور الهدية التي تلقتها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في عيد الحب.

شاركت ياسمين جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صور لباقة من الورود الحمراء، مع رسالة دون عليها أبو هشيمة كاتبًا: "عيد حب سعيد حبيبتي".

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ردت ياسمين صبري على رسالة زوجها كاتبة "شكرا حبيبي"، كما نشرت صورة لقطها يقف بجوار الورد وكتبت أن الجميع أعجب بالهدية.

اعتادت الفنانة ياسمين صبري مشاركة جمهورها بالهدايا التي تتلقها من قبل زوجها أحمد أبو هشيمة، وكذلك الأماكن التي تزورها بين الحين والآخر لتثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

آخر أعمال ياسمين صبري

كان ىخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي تم عرضه خلال رمضان الماضي 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

الجدير بالذكر، أن ياسمين قد أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية وخاصة بعد زيارتها لمستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال التي أخطأت في كتابة أسم المستشفى لينتقدها العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.