طارق السيد لـ دوت الخليج: قرار هدم مدرجات حلمي زامورا كارثي.. ويكشف عن سبب رفضه التواجد مع المدرب الأجنبي (فيديو)

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء السابق قدم للنادي الكثير خلال فترة تواجدة، وظهرت الإنشاءات الجيدة داخل النادي وإقامة العديد من المشروعات داخل مقر الفريق وتكوين فريق كرة قادر علي حصد البطولات والمنافسة علي جميع البطولات وذلك بعد غياب البطولات عن خزائن الفريق لفترة كبيرة لا تناسب حجم الزمالك العريق.

وأضاف: "قرار هدم مدرجات حلمي زامورا كارثي وهو أحد أكبر السلبيات في عهد مرتضي منصور، وعلي المستوي الشخصي كنت حزين للغاية بعد إعلان هذا القرار، وأنه مثله مثل أي شخص يخطئ ويصيب، ولكن لن أنسي له قرار هدم تاريخ نادي الزمالك بسبب هدم المدرجات التي شهدت علي تاريخي وتاريخ أكبر نجوم نادي الزمالك علي مر التاريخ، ومن ضمن الإختلافات التي كنت أراها سلبية في مجلس مرتضي منصور، هو وجود عدد من الأشخاص حوله يديروا الأمور داخل نادي الزمالك، دون السماع للأفكار الحديثة من نجوم الزمالك الذين يبحثون عن نجاح الإدارة المتواجدة وعدم عرقلة مسيرة النجاح، ولكن كانت هناك حاله من الغموض حول هذه الأشخاص بسبب إدارتهم للنادي مع مرتضي منصور".

وأستكمل: "تعيين المدربين داخل الزمالك كانت بالمجاملات وليس البحث عن الكفاءات، وهناك أحد المدربين تم تصعيدة للفريق الأول أكثر من 5 مرات وأثبت عدم نجاحة ولكن كان يتم الإعتماد عليه لأنه قريب من مجلس الإدارة، وأن هناك حوالي 20 شخص كانوا قريبين من مرتضي منصور ويتناوبوا علي المناصب دون وجود كفاءات أو خبرات لهم، وبرغم إختلافي الشديد في بعض قرارات مرتضي منصور الغريبة إلا أنني أشيد بدورة في قدوم 2 من المدربين الكبار في القارة الأوروبية للفريق خلال السنوات الماضية، وتواجد فيريرا وجروس مع الفريق كانت وأحد أهم إنجازات المجلس السابق".

واختتم: "تم ترشيحي للتواجد في الإدارة الفنية للفريق الأول بنادي الزمالك أكثر من 5 مرات، ولا أستطيع رفض التواجد داخل نادي الزمالك كما قال مرتضي منصور علي القنوات التليفزيونية، وكنت قريب من التواجد داخل جهاز المدرب الصربي "ميتشو" ولكن الأشخاص المتواجدين حول مرتضي منصور لا يريدوا تواجد أشخاص ذو كفاءات والأهم هو البحث عن مصالحهم الشخصية فقط".