عمرو السنباطى: مجلس النواب فى العاصمة الإدارية "أيقونة" معمارية تعكس قوة الدولة المصرية

أشاد النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بمبني مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه "أيقونة " معمارية تم تشييدها بأيدي مصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، على أن تفقد رئيس مجلس النواب، ومعه هيئة المكتب للمبني وتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب يعكس الروح الجديدة التي تعيشها مصر التي باتت دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

عمرو السنباطى: نشعر بالفخر بالإنجاز المحققق

وشدد النائب عمرو السنباطى، على أنه يشعر كمواطن مصري قبل أن يكون نائبا بالفخر والانبهار بالإنجازات التي تتحقق في العاصمة الإدارية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مصر والعالم ما يؤكد قوة الدولة المصرية وإصرار الرئيس السيسي علي النهوض بها ووضعها في المكانة التي يحلم بها كل مصري.

عمرو السنباطى يطالب بتنظيم جولات تفقدية للمصريين

وطالب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، بتنظيم جولات تفقدية للمصريين في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاعهم عما يجري على أرض الوطن مشروعات عملاقة و حجم الإنجاز الكبير في تنفيذها فى وقت قياسي وبأعلى معدلات الجودة و على أساس من العلم والتخطيط الدقيق وأعلى درجات التنفيذ وجدارة الأداء.

وأضاف : لقد أعرب النواب اليوم عن فخرهم واعتزازهم بما نقله لنا رئيس المجلس عن زيارته للعاصمة الإدارية حيث : ما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصري، و ما تم في المبنى الرئيسي لمجلس النواب والذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتي تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة».

وتفقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه خلال الزيارة المستشار أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام.

واطلع المستشار الدكتور حنفي جبالي، على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، كما استمع من اللواء عماد سعفان نائب رئيس الهيئة الهندسية، إلى شرح حول أعمال التنفيذ.

وجرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع م2 ،ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية ويضم المبنى الرئيسي أيضا قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة إلى المباني وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء