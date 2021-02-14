طارق السيد يكشف لـ دوت الخليج موقفه من خوض انتخابات الزمالك (فيديو)

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أنه برغم إختلافة الشديد مع مجلس مرتضي منصور، إلا أنه كان من أشد الداعمين لفريق كرة القدم بعد مساهمتة في ترشيح تواجد أحمد سيد زيزو، وأحمد أبو الفتوح، وأنهم أحد الركائز الأساسية داخل الفريق الأول حاليا وسعيد بمستواهم الرائع.

وأضاف: "تاريخي كبير داخل الزمالك ولم أطلب أبدا أن أعمل داخل النادي ولن يحدث هذا مطلقا، وتحت أمر النادي سواء كنت مسؤول أم لا، فأنا أعمل من أجل نادي الزمالك وليس الأشخاص، وسأظل خادما لكيان نادي الزمالك بإستمرار، وأحب التواجد في الإدارة الفنية وأكتسبت العديد من الخبرات خلال التجارب السابقة، ولا أرفض العمل الإداري داخل الزمالك برغم عدم حبي لهذا الأمر، ولكن حبي لنادي الزمالك يجعلني أوافق علي أي قرار يصدر من مجلس الإدارة".