الفلانتين الرياضي.. حكايات لاعبين ومدربين وقعوا في عشق الكيان

الحب ليس فقط بين حبيب ومحبوبته، بل من الممكن أن تتلخص قصص الحب في علاقة وإرتباط لاعبى ومدربين الكرة بأنديتهم والعشق المتبادل مع الجمهور في إيقونة حب خاصة، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج نوعا خاصة من الحب ، وهي علاقة لاعبي الكرة بالنادى الجمهور :
وليد سليمان
لاعب النادي الأهلي يشهد التاريخ من معاناة وتضحيات كثيرة تعبر عن عشق وليد سليمان والذي لقب"بالحاوي" من جماهير القلعة الحمراء، لعب وليد سليمان في عددة أندية بالدوري المصري، حيث خاض رحله شاقه وطويلة في الساحرة المستديرة ولكن كان حلمة الأول والأخير هو أنضمامه لعشقه الأبدي هو المارد الأحمر.
بدأت رحلة الحاوي عندما زادت رغبتة في الإنضمام للنادي الأحمر وفي ظروف غامضة أنتقل سليمان إلى نادي إنبي وتألق مع فريقه الجديد وأصبح من القوام الأساسي في الفريق وفي منتخب مصر أيضا.
وبعد مفاوضات طويلة عاني خلالها كثيراً وليد سليمان وطالب إدارة الفريق البترولي الرحيل الي جدران القلعة الحمراء، ولكن النادي البترولي كان رافضا بشكل نهائي رحيله في ظل صعوبة تعويض لاعب ماهر مثلة، حيث شهدت أزمات كثيرة ورفض اللاعب خوض المباريات ودخولة في حاله من الإغماء تسبب في نقلة الي المستشفي وبعد إصرار كبير وضغظ عي إدارة نادي إنبي
أنتقل أخيرا سليمان إلى النادي الأهلي في موسم 2010/11 في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هي الأغلى للنادي الأهلي في هذا الموسم.
يعتبر أحد عناصر الخبرة المميزة في فريق النادي الأهلي حيث استطاع أن يسعد جماهير الفريق في أكثر من مناسبة بقدمه اليسرى، آخرها عندما سجل هدفًا حاسمًا في مرمي الإسماعيلي من ضربة حرة رائعة في المباراة التي تُوج الأهلي علي إثرها بطلًا للدوري، ومن أشهر أهدافه أيضًا هدفه الرائع في مرمى الترجي التونسي في عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس، والذي حسم اللقب، وبرغم من أنه ليس من ناشئين نادي الأهلي اللي أنه اصبح من رموز القلعة الحمراء، والجماهير أصبحت تتطلق له الأغاني والأناشيد لتعبر عن مداي عشقها للحاوي.
مانويل جوزية
عندما يتدردد إسم هذا القائد الشجاع يتذكر عشاق القلعة الحمراء ذكريات ملهمه هو معشوق ومشجع للكيان قبل أن يكون مدرب للفريق الأحمر هو المعشوق الأولي لجماهير النادي الأهلي.
بدء كمدير فني للنادي الأهلي المصري في الفترة من 2001 حتي 2010 تركه خلالها مدة قصيرة ، وجمع الاهلى في عهده أكبر عدد من البطولات حيث حقق مع نادي الاهلي 15 بطوله.
وفي عام 2004 إلى 2008 استحوذ بها نادي الاهلي المصري مع المدرب مانويل جوزيه على بطولة الدوري 4 مرات متتالية. يعتبر "مانويل جوزيه" ، رغم انه قليلا ما هتفت ضده هذه الجماهير وانتقدت أداءه وخططه في اللعب وفي الأغلب كانت السند الأول له ضد كل من يتعرض له بالنقد من مدربين ولاعبين في كل الفرق المنافسة.
ولا ينسى مشجعي النادي يوم أن القى الأمن المصري القبض على أحد المشجعين الشباب عقب إحدي مباريات النادى الأهلى بالقاهرة وبمجرد ان علم "جوزيه" بالواقعة ذهب إلى سيارة الشرطة وتوسط لإخراج الشاب ليحتفل مع الجماهير في لفته طيبه.
كما كانت له واقعة شهيرة أخرى عندما زادت حدة الهجوم من بعض الاعلاميين على مجموعة "التراس اهلاوى" وهي مجموعة شباب يحبون النادى ويذهبون وراءه في كل مباراة أينما كانت، وقبل إحدى المباريات توجه "جوزيه" إلى مدرج جماهير "الاولتراس" حاملاً علماً به شعارهم تعبيراً عن تضامنه معهم مما أسهم في رفع روحهم المعنوية وزيادة شعبيته لدى جماهير النادى الأهلى، و أطلقت جماهير المارد الأحمر العديد من الألقاب على "جوزيه" منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، و لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد " وقد اطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجاً بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تجاوزعقبة الصفاقسى التونسي على أرضه ووسط جماهيره.
علي معلول
اللاعب الدولي التونسي غني عن أي أقاويل، فمن أن ترشح أسمة للأنضمام للمارد الأحمر وزادت رغبة الجماهير في إنضمام اللعب الي جدران النادي.
وبعد إنضمامة من فريق الصفافس التونسي أصبح عاشق لكيان المارد الأحمر وجماهيرة وعندما يتحدث في اي مكان لا يفوت أن يعبر عن مدي عشقه للقميص الأحمر حيث أصبح له مكانته خاصه في قلوب جماهير القلعة الحمراء والملقب "بأسرع دليفري".
حصد عددة بطولات مع الفريق ومن أبرزها بطولة إفريقيا النسخة الماضية والتي شهدت تألقه في هذه البطولة.
قصص عشق القلعة البيضاء
لعب طارق حامد في نادي سموحه منذ بداية 2010 حتي 2014، ليرتدي قميص الزمالك إلي الأن، بالرغم من سنه 32 مال زال يعرف بالروح القوية داخل أرضية الملعب، وعرف بصاحب الروح القوية التي لا تكل ولاتمل.
إنضمام طارق حامد لصفوف القلعة البيضاء والفنلة البيضاء وجمهور القلعة البيضاء تتكرر، للمرة السابعة مع الزمالك من عام 2014 منذ انضمامة للنادي أسبت طارق للجمهور قدرته وكفأته للنادي والجمهور وكسب ثقة وحب الجمهور، طارق حامد "عشق الفنلة البيضاء وليس ولاعب فريق كرة قدم".
الحب VS المرض.. كواليس قصة وفاء مؤمن زكريا وزوجته في الفلانتين
محمود عبدالرازق حسن فضل الله ساحر الكرة المستديرة في صفوف الزمالك والمعروف بشيكابالا، أو الفهد الاسمر أو الأباتشي، من أثر لاعبي الزمالك شعبية وحبا من جمهور القلعة البيضاء، يبلغ من العمر 34 سنة.
بدأ شيكابالا مسيرته الكروية بفريق الناشئين بنادي الزمالك حتى أنضم للفريق الأول فيه، وانضم لصفوف كل من نادي باوك اليوناني ونادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وانتقل على سبيل الإعارة لصفوف كل من الوصل الإماراتي والإسماعيلي المصري والرائد السعودي وأخيراً إلى نادي أبولون سميرني اليوناني.
يعود الفهد الأسمر إلي بيتة "القلعة البيضاء"، مرة أخري ليواصل مسيرتة الكروية مع فريق مطلعة ووسط أهلة بالزمالك، تتعدد الألقاب المحلية والافريقية والأحداث التاريخية مع القلعة البيضاء وجمهورها، ليحتفل بوجود وتاريخة مع الزمالك بعد مرور 19 عام منذ مسقط رأسة علي الملاعب.
أنتقل المغربي أشرف بن شرقى إلي صفوف الزمالك منذ عام 2019، بعقد ثلاث سنوات من الهلال السعودي، بالرغم من الفترة القصيره بالقلعة البيضاء فقد كسب حب ووفاء جمهور القلعة البيضاء والادارة، بعد الأداء القوي الذى يقدمة مع الفريق، يحتفل الزمالك بالعام الثاني بإنضمام المغربى الدولي بصفوف الفريق في يوم 14 نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلانتين الرياضي.. حكايات لاعبين ومدربين وقعوا في عشق الكيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.