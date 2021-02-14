الفلانتين الرياضي.. حكايات لاعبين ومدربين وقعوا في عشق الكيان

وبعد مفاوضات طويلة عاني خلالها كثيراً وليد سليمان وطالب إدارة الفريق البترولي الرحيل الي جدران القلعة الحمراء، ولكن النادي البترولي كان رافضا بشكل نهائي رحيله في ظل صعوبة تعويض لاعب ماهر مثلة، حيث شهدت أزمات كثيرة ورفض اللاعب خوض المباريات ودخولة في حاله من الإغماء تسبب في نقلة الي المستشفي وبعد إصرار كبير وضغظ عي إدارة نادي إنبي

أنتقل أخيرا سليمان إلى النادي الأهلي في موسم 2010/11 في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هي الأغلى للنادي الأهلي في هذا الموسم.

يعتبر أحد عناصر الخبرة المميزة في فريق النادي الأهلي حيث استطاع أن يسعد جماهير الفريق في أكثر من مناسبة بقدمه اليسرى، آخرها عندما سجل هدفًا حاسمًا في مرمي الإسماعيلي من ضربة حرة رائعة في المباراة التي تُوج الأهلي علي إثرها بطلًا للدوري، ومن أشهر أهدافه أيضًا هدفه الرائع في مرمى الترجي التونسي في عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس، والذي حسم اللقب، وبرغم من أنه ليس من ناشئين نادي الأهلي اللي أنه اصبح من رموز القلعة الحمراء، والجماهير أصبحت تتطلق له الأغاني والأناشيد لتعبر عن مداي عشقها للحاوي.

مانويل جوزية

عندما يتدردد إسم هذا القائد الشجاع يتذكر عشاق القلعة الحمراء ذكريات ملهمه هو معشوق ومشجع للكيان قبل أن يكون مدرب للفريق الأحمر هو المعشوق الأولي لجماهير النادي الأهلي.

بدء كمدير فني للنادي الأهلي المصري في الفترة من 2001 حتي 2010 تركه خلالها مدة قصيرة ، وجمع الاهلى في عهده أكبر عدد من البطولات حيث حقق مع نادي الاهلي 15 بطوله.

وفي عام 2004 إلى 2008 استحوذ بها نادي الاهلي المصري مع المدرب مانويل جوزيه على بطولة الدوري 4 مرات متتالية. يعتبر "مانويل جوزيه" ، رغم انه قليلا ما هتفت ضده هذه الجماهير وانتقدت أداءه وخططه في اللعب وفي الأغلب كانت السند الأول له ضد كل من يتعرض له بالنقد من مدربين ولاعبين في كل الفرق المنافسة.