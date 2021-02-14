طارق السيد لـ دوت الخليج: أبو الفتوح كان سيضيع علي نادي الزمالك بسبب 3000 جنية (فيديو)

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن قيمة إنتقال أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي لصفوف القلعة البيضاء، وتكلفت الصفقة 3000 جنية مصري فقط، وأنه طلب من أحد أعضاء مجلس الإدارة دفع المبلغ من أجل التعاقد مع اللاعب لأنه سيكون له شأن كبير داخل نادي الزمالك خلال السنوات القادمة، وهو ما حدث وأصبح أحد الركائز الأساسية داخل الفريق.

وأضاف: "عندما طلبت من عضو مجلس الإدارة دفع المبلغ من أجل إكتمال الصفقة ، وتأخر عضو مجلس الإدارة في إنهاء الصفقة ودخل نادي إنبي من أجل خطب اللاعب وقدم مبلغ 50.000 جنية بعد شهر من مماطلة مسؤولي الزمالك، وكان اللاعب يلعب حينها في نادي مدينة نصر، وتمكنت من وصول ثمن إنتقال اللاعب للزمالك إلي 20.000 فقط برغم وجود عرض إنبي الضخم وقتها، وبعد عدم دفع المجلس المبلغ قمت بدفع المبلغ من جيبي الخاص، وكان سبب رفض عضو مجلس الإدارة الدفع هو عدم ثقتة في عدم نجاح فتوح مع الزمالك".

وأكمل: "أحمد زيزو وفتوح من أفضل لاعبي الدوري المصري حاليا في مراكزهم ويقدموا مستويات رائعة، وبفضل الله كانت نظرتي في إختيار هؤلاء اللاعبين كان صائما وأفتخر بإختيارهم في نادي الزمالك، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال حديثة وأكد أن والد أحمد زيزو يميل لإنتقال والدة للنادي الأهلي ولكن اللاعب زملكاوي في الأصل، وهو ما رجع إستمرارة مع نادي الزمالك، وهناك أرقام كبيرة معروضة علي زيزو من أندية مصرية وخارجية من أجل فقط عدم تجديد تعاقدة مع الزمالك، ولكن اللاعب متمسك بنادي الزمالك".

واختتم: "عقد زيزو لم يتخطي حاجز ال5 مليون جنية مع نادي الزمالك، وهذا الرقم قليل علي إمكانيات زيزو الفنية، وأشفق علي اللجنة الفنية المتواجدة حاليا داخل الزمالك لأنهم لديهم أمور كثيرة ومشاكل عديدة يريدوا حلها ومتأكد من أنهم سوف يعدلوا قيمة عقد زيزو خلال الفترة القادمة، وهناك ضعف في الإمكانيات المادية داخل الفريق حاليا، ولابد أن يتكاتف الجميع حول هذه الأزمة لأن معظم لاعبي الفريق يحتاجوا لتعديل عقودهم، وأهم ما يميز إدارة الزمالك الحالية هو الإختصاصات لكل شخص متواجد في خدمة كيان نادي الزمالك، وأنه تم تكليف عبد الحليم علي بإنهاء هذه الأمور مع اللاعبين حتي يتم التركيز في الملعب فقط خلال المباريات القادمة".