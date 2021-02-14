إصابة المخرج أمير رمسيس بفيروس كورونا

أعلن المخرج أمير رمسيس إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا كل من تعامل معه خلال الفترة الأخيرة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

أمير رمسيس يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكتب "رمسيس" عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلًا: "إيجابي كورونا ارجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".

انضم أمير رمسيس إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا ومن بينهم الذين أعلنوا شفائهم والبعض الآخر لايزال يعاني من تدعيات الفيروس مثل الاعلامي وائل الابراشي، الفنانة يسرا، الفنان أمير كرارة، ابو، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وعدد كبير من نجوم الفن والاعلامين.

آخر أعمال المخرج أكمير رمسيس

حصد المخرج أمير رمسيس مؤخرًا جائزة أفضل إخراج عن فيلمه "حظر تجول"، الذي عرض في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصد رمسيس الجائزة من جوائز الصحافة العربية إلى جانب بطلة الفيلم إلهام شاهين، التي حصدت جائزة أفضل ممثلة، حيث تسلمت جائزتيهما من أيام قليلة لتعذر إقامة حفل توزيع الجوائز بسبب فيروس كورونا وإجراءات حظر التجمعات.

تعود أحداث فيلم حظر تجول إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال في مصر، حيث يتناول قصة "فاتن" بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، والتي تجبر "فاتن" على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.