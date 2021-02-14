تفاصيل قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الدراسة الفترة القادمة، حيث أصدرت عدد من القرارات الهامة المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، كما أعلنت عن مصير الطالب المصاب بفيروس كورونا أو خالط شخص مصاب بالتزامن مع موعد الامتحانات.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل التي كشفتها وزراة التعليم بشأن النقاط السابق ذكرها

قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الترم الأول والثاني

ـ مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع تنتهى 26 فبراير الجارى.

ـ لن تعقد امتحانات قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.

ـ أول امتحان سوف يعقد للطلاب 28 فبراير الجارى وتستمر الامتحانات لمارس المقبل.

ـ ترك مدة زمنية قرابة الأسبوعين حتى يتمكن الطلاب من المراجعة قبل أداء الامتحانات.

ـ سيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الأيام المقبلة عقب إعلان وزير التربية والتعليم اليوم طريقة أداء الامتحانات وموقف الترم الثانى.

ـ ستعقد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة فئات الدمج والمكفوفين ورقيا.

ـ عقد امتحانات طلاب الأول والثانى الثانوى إلكترونيا ومن لم يتسلم التابلت ورقيا.

الطالب المصاب بكورونا يُمنع من التواجد بالمدرسة

أما الطالب الذي سيتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا أو كان مخالطا لشخص مصاب بوقت انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، سوف يظل بمنزله ولا يسمح له بالتواجد وسط الطلاب زملائه حتى لا يتعرضوا للعدوى.

مد إجازة نصف العام أسبوع

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء أمس السبت برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى ‏لمدة أسبوع أخر على أن يتم كشف تفاصيل العودة للدراسة مرة أخرى اليوم الأحد.